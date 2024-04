$!Ford Mustang: un viaje por la historia musical a través del mítico deportivo americano

América es la tierra de las oportunidades, del show y de las grandes estrellas. Por ese motivo, está más que justificada la colaboración de la Ford España con Warner Music Spain para crear una lista musical que representa la línea temporal vivida con el Mustang hasta hoy . Durante la celebración en The Music Station, en la histórica Estación de Príncipe Pío (Madrid) también pudimos ver, y tocar, cada una de sus generaciones.

Pero ese no fue su único cameo en la gran pantalla, en 1968 se estrenó Bullitt de Steve McQueen y su Mustang GT 390 Fastback no requiere de presentación. Es el más deseado de todos y se lanzó una reedición 50 años después, en 2018. A nivel musical, esta época estuvo marcada por la Invasión Británica, el rock psicodélico y el soul, que derivó hacia el funky. También el modelo tuvo su protagonismo en canciones como ‘Mustang’ de The Shadows o Mustang Sally de Wilson Pickett.