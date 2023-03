Ya es oficial. Lamborghini ha entrado de lleno en la era de la electrificación con su primer coche enchufable, el Revuelto. No sufráis. Este superdeportivo no busca eficiencia con sus atributos eléctricos, sino prestaciones y rendimiento. De hecho, es ya uno de los vehículos de la firma del toro más potentes de la historia y sus cifras son escandalosas. Un buen autorregalo para celebrar los 60 años de su nacimiento.

A Lamborghini, como no podía ser de otro modo, no le gusta lo convencional. Por eso, a su primer híbrido enchufable no lo llaman PHEV, sino HPEV, siglas en inglés de coche electrificado de alto rendimiento, prestaciones que consigue de la combinación de un motor V12 atmosférico de 6.5 litros y 825 CV de potencia y tres motores eléctricos, dos en el eje delantero de 150 CV cada uno y uno en la caja de cambios de doble embrague que puede suministrar energía al eje trasero según el modo de conducción -Recharge, Hybrid, Performance, Città, Strada, Sport y Corsa- seleccionado. En total son 1.015 CV de potencia.