Land Rover es una firma que nos confirma un hecho: todavía existen vehículos que compras por estatus. No hace tanto, los coches se adquirían, entre otras cosas, para demostrar lo bien que te iba en la vida. ¿Superficial? Puede ser, pero ahí fuimos testigos de la mejor época de la automoción en Europa. Digan lo que digan, ver un Land Rover Range Rover Velar en tu plaza de parking, abrir sus tiradores enrasados y acceder a su actualizado habitáculo es un proceso que le sube el ánimo a cualquiera. Lo hemos comprobado, como también que su versión P400e tiene muchas luces y alguna sombra.

Si redondeamos, son 100.000 euros de coche híbrido enchufable que amortizamos al exprimir los kilómetros en autonomía eléctrica. Más aún si atendemos a los consumos de 9.2 l/100 kilómetros que tendremos al terminar con la batería y conducir por vías rápidas. No me parece descabellado si tenemos en cuenta la dinámica del coche, pero sobre todo por lo silencioso que es y el confort de rodadura que ofrece. Es un arma de doble filo, dado que fácilmente estarás por encima de la velocidad máxima permitida sin darte cuenta.

Durante nuestro viaje a Andorra no pudimos comprobar sus capacidades off-road, que son ligeramente peores en el modelo PHEV y no cuenta con reductora en el Velar.