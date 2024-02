El motor 3.0 V6 , junto con el apoyo eléctrico, alcanzan casi los 700 CV combinados con un par máximo de 720 Nm , 225 Nm entregados de manera instantánea para alcanzar el 0 a 100 km/h en 3 segundos . Una de las claves de este bloque térmico es su tamaño compacto y ligereza, con solo 160 kg , y su colocación ayuda a un centro de gravedad bajo. Y es que, como no podía ser de otro modo, el nuevo McLaren Artura Spider es el supedeportivo descapotable más ligero (1.457 kg) de su clase con una relación peso-potencia de 480 CV/tonelada de peso.

La evolución estética del Artura es más bien discreta, pero el sistema de propulsión híbrido cuenta con 20 CV adicionales en el motor de combustión V6 del MY25 , lo que aumenta la potencia total a 700 C V. Este extra de potencia se concentra a partir de las 4.000 vueltas hasta el corte en las 8.500 rpm, por lo que concede una sensación de motor más elástico que el anterior. ¿Lo mejor de todo? Para los clientes actuales está disponible esta recalibración del motor a través de su concesionario McLaren y de forma gratuita.

Lógicamente, lo más importante de este conjunto no es circular en modo eléctrico o la pegatina Cero , sino la maximización de prestaciones gracias a la incorporación de la tecnología eléctrica en la propulsión. Solo así consiguen unas sensaciones de conducción únicas, que han sido revisadas en el Model Year 2025 con ciertos ajustes en el chasis.

Por ejemplo, las válvulas de amortiguación son más sensibles en esta generación, aumentando hasta en un 90% su respuesta en función de las acciones del conductor y los cambios en la superficie de la carretera. Se mantienen los tres modos de conducción (Confort, Sport y Track) mediante el selector de en la parte superior de la pantalla de instrumentos. El conductor también tiene la posibilidad de ajustar la intervención del control de estabilidad o decidirse por el modo ESC DYN (con algo más de libertad) u OFF (completamente apagado).

Tales prestaciones no serían nada sin un buen neumático, una goma confiada a los P Zero de Pirelli específicos y que, de manera opcional, disponen de las medidas P ZERO CORSA con compuestos para carretera y circuito. En cuanto a la frenada, el MY25 del Artura apuesta por discos carbocerámicos con pinzas de aluminio ligeras mejoradas y nuevos conductos de refrigeración de frenos.