¿Podré seguir utilizando mi coche gasolina o diésel en 2035 con combustibles sintéticos?

Principalmente beneficios medioambientales. Pero más allá de esta obviedad, se trata de un combustible con una alta densidad energética y en estado líquido , lo que permite ser almacenado, distribuido, repostado y utilizado de la misma manera que la gasolina y el diésel , por lo que logísticamente no hay que realizar ninguna adaptación para su uso a gran escala.

Los e-fuel se pueden utilizar en los actuales motores de combustión, sin ningún tipo de adaptación . Si le echases un e-fuel o combustible sintético hoy mismo a tu coche gasolina o diésel , funcionaría sin problemas. Nos comenta Antonio García, que “ hay distintos tipos de e-diésel e e-gasolina que son totalmente compatibles con los motores actuales. Ofrecerían prestaciones algo distintas a las que se obtiene con la gasolina o el diésel tradicional; ni mejores ni perores, simplemente distintas”. Aún así, matiza que “se podrían mantener exactamente las mismas prestaciones tan sólo ajustando la parte electrónica del motor y sin cambiar ni modificar ninguna pieza mecánica del propulsor”. Por lo tanto, no necesitarías adaptar tu motor para que funcionase con e-fuels o combustibles sintéticos.

Los combustibles sintéticos no son tan caros como pudiera parecer, pese a su escasa y compleja producción. Antonio García, quien lleva trabajando con los e-fuel desde hace años en innumerables ensayos, asegura que “a día de hoy no es esta tanta la diferencia con los combustibles tradicionales”, y que “ en pocos años tras un proceso de escalado a nivel nacional, el precio de los combustibles sintéticos sería muy parecido al de la gasolina o el diésel en la actualidad”.

Y sin ellos también. Cabe recordar que la propuesta de Europa a la que se ha opuesto Alemania, se refiere a la venta de coches nuevos con motor de combustión en 2035, y no a su uso. Es decir, si compras ahora un coche gasolina o diésel, o ya lo tienes, podrás seguir utilizándolo más allá de 2035 sin ningún problema; lo que no podrás si la propuesta de los e-fuel no prospera, será comprar un coche nuevo con motor de combustión a partir de esa fecha, ya que pretenden que para entonces sólo se comercialicen los modelos 100% eléctricos.

Lo que permitiría esta propuesta sería flexibilizar la transición hacia la movilidad sostenible con alternativas a la puramente eléctrica, democratizar esta transición y, sobre todo, revitalizar una industria amenazada por la celeridad del cambio. La gran mayoría de usuarios había congelado la compra de su nuevo vehículo, ya que se le estaba empujando a la compra de coches eléctricos, pero todavía sin resolver problemas como el elevado precio de los mismos, o la infraestructura de carga necesaria para su utilización a gran escala.