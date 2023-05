$!Opel potencia el Corsa en todos los sentidos

Pese a ampliar la gama BEV del Corsa, Opel no ha querido dejar huérfanos a aquellos que no quieren o no pueden optar a una versión totalmente eléctrica, ofreciendo por primera vez propulsores microhíbridos con etiqueta ECO, al dotar de un sistema de 48 voltios a los motores de gasolina de 100 y 136 CV que ya se ofrecían en este modelo. Además, Opel anuncia que mantendrá en el catálogo del Corsa motores de combustión altamente eficientes, por lo que puede que se sigan comercializando los propulsores gasolina de 75 y 100 CV con etiqueta C.