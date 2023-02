Probamos las primeras unidades del BMW iX5 de hidrógeno

Es decir, que es tan limpio como un coche eléctrico, pero además en la construcción del BMW iX5 no se requiere litio, cobalto ni níquel , lo que reduce todavía más huella de carbono durante toda su vida útil. Pero más allá de las ventajas ecológicas, el principal beneficio para el usuario es que ofrece hasta 500 kilómetros de autonomía con los seis kilos de hidrógeno que puede almacenar a 700 bares de presión en los tanques de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) que se ubican en el túnel central y bajo el asiento posterior (el BMW iX5 ofrece el mismo espacio interior y maletero que el X5 convencional). Y lo mejor de todo es que una vez se agote el hidrógeno, este se recarga en apenas 5 minutos con una maniobra muy similar al respostaje de gasolina o diésel en cualquier surtidor común, y básicamente igual a la que se realiza con el GLP o el GNC.

La frenada también es exacta a la de los coches eléctricos, tirando primero del freno regenerativo para recargar la batería, y después de los discos físicos si es necesario. Incluso dispone de la conducción de un solo pedal (One Pedal) , de modo que simplemente soltando el acelerador el coche se frena por completo.

Me gustaría contaros peculiaridades sobre la conducción de un coche de hidrógeno , pero lo cierto es que en la práctica resulta imposible distinguirlo de un eléctrico cualquiera . Y eso es una gran noticia, ya que la conducción de los BEV es extraordinaria en términos de confort, potencia y sencillez de uso . El BVMW iX5 Hydrogen cuenta con una extraordinaria aceleración , gracias principalmente a la entrega inmediata de par, sobre todo cuando de se selecciona el modo de conducción ‘Sport’. También tiene uno ‘Eco’ y otro ‘Normal’.

Ya decimos que nos gustaría contar cosas distintas o sensaciones únicas a los mandos de un coche de hidrógeno , pero es que no encontramos ninguna diferencia respecto a conducir el iX , o el iX3 , salvo por las dimensiones de cada uno de ellos. Por supuesto, lo que va de serie es el dinamismo clásico de los BMW . No realizamos una conducción deportiva, pero en los momentos que le exigimos un poco más al iX5 , éste respondió de forma extraordinaria tato en aceleración como en frenada, así como, por supuesto, en estabilidad, aplomo y fidelidad en la dirección .

Pero más allá de los precios, lo que nos sorprendió gratamente fue la cantidad de electrolineras disponibles en Bélgica . Durante la ruta hicimos que el GPS nos mostrase las más cercanas, y disponíamos de una cada 15 ó 30 kilómetros . Así si se puede apostar por un coche de energías alternativas, ya que no sólo dispones de una infraestructura de carga lo suficientemente grande como para poder viajar sin miedo a no tener un lugar donde repostar , sino que además en el caso del hidrógeno lo haces en apenas 5 minutos.

BMW no ha puesto fecha de lanzamiento para iX5 de hidrógeno. Habla de “esta década”, pero sin aproximarse a nada en concreto. Sí nos dijeron los ingenieros que las alrededor de 100 unidades con las que están realizando test de conducción por todo el mundo, construidas en la planta piloto del Grupo BMW en su Centro de Investigación e Innovación (FIZ) de Múnich, poco van a evolucionar respecto a la que se comercialice definitivamente. Por lo que creemos que la espera se debe más a un tema de infraestructura y escala de precios, que al propio desarrollo del coche. Y es que tras conducirlo, podemos asegurar que no daba la sensación de ser un prototipo o un preserie, sino un coche listo para salir al mercado. Sea como sea, habrá que esperar para conocer fecha de lanzamiento y su coste ya que, por supuesto, BMW no quiso aventurarse a pronosticar un precio aproximado.