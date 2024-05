Mercedes-Benz CLE 220d: 1.366 kilómetros de autonomía y 4,7 l/100 km de consumo

En cuestión de dos semanas recorrimos alrededor de 3.000 kilómetros a bordo del Mercedes-Benz CLE Coupé 220d , y no sólo gozamos de una ergonomía, una seguridad y un confort soberbios que anularon por completo la fatiga del viaje, sino que además el consumo medio tras la prueba de larga duración fue de tan sólo 4,3 l/100 km , lo que nos permitió recorrer más de 1.300 kilómetros con un sólo depósito .

El Mercedes-Benz CLE 220d evidencia la insensatez en la que está inmersa el mundo del automóvil. Se trata de una berlina con carrocería coupé y motor diésel , dos de las tendencias que la imposición de la electrificación y el absurdo monopolio del SUV están relegando al olvido, cuando la realidad es que no hay ninguna combinación mejor que esta para realizar largos trayectos por carretera .

Las tres horas que duró el trayecto no fueron suficientes para para ver cómo respondía el coche ante la fatiga de conducción, pero sí para comprobar la frugalidad del motor diésel 220d . A nuestra llegada, el ordenador de a bordo marcaba un consumo de 4,1 litros a los 100 kilómetros recorridos . Es cierto que la orografía jugaba a nuestro favor, y que fuimos en todo momento a velocidades legales; pero aún así es un registro sencillamente extraordinario.

El siguiente viaje fue de ida y vuelta entre Valencia y Jeréz de la Frontera . Casi 1.500 kilómetros en los que pusimos a prueba el confort del CLE, y donde comenzamos a valorar aspectos menos evidentes, como la insonorización del habitáculo, la ergonomía de los asientos y de los mandos de control del vehículo, las ayudas a la conducción, la calidad del sistema de sonido, etc.

Otro factor fundamental en este viaje fue la conducción autónoma de Nivel 2+. El coche no sólo aceleraba y frenaba por sí solo adaptándose al tráfico, sino que además controlaba la dirección manteniéndose justo en el centro del carril, algo de lo que no pueden presumir otras marcas, y que para nosotros marca la diferencia entre un buen y un mal sistema de conducción autónoma. Cuando el coche se mantiene en la trazada, incluso en curvas a altas velocidades, es cuando realmente dejas que el coche tome el mando. En el caso del CLE bastaba con dejar simplemente apoyada la mano en el volante para dejar que condujese solo, aunque por ley debíamos ir con el volante bien agarrado con ambas manos. Incluso era capaz de cambiar de forma autónoma de carril. Si sostenías a medio camino el indicador del intermitente unos segundos, el coche comprobaba que no venía nadie y se pasaba solo al carril de al lado.

La iluminación merece una mención aparte. Muchas veces no se valora lo suficiente la importancia de ver con claridad, pero cuando cuentas con un sistema LED matricial como el Digital Light del que disponía este modelo, te das cuenta de su importancia. La visión en todo momento, independientemente de la oscuridad o las condiciones climatológicas, es sencillamente perfecta. Es como ir siempre con las largas, pero sin destellos ni la preocupación de cegar a otros coches. Además, vimos por primera vez cómo actúa la tecnología de proyección de imágenes sobre la carretera: cuando en algún momento nos ‘comíamos’ un poco las líneas de la carretera, se dibujaban en el asfalto unos triángulos que nos indicaban que volviésemos al centro del carril.