El Revuelto marca una nueva era para Lamborghini . Se trata del primer híbrido enchufable (PHEV) de la compañía , y su gestación ha supuesto un antes y un después en Sant’Agata Bolognese. Uno no es consciente del cambio de paradigma que supone este coche para la compañía hasta que no visita su fábrica y observa cómo se ha tenido que ampliar y modernizar para acoger su producción.

A la espalda del Revuelto , el nuevo sistema de propulsión PHEV hace que el sustituto del Aventador no solo sea más radical que su predecesor, sino también más agradable de conducir en el día a día . Podemos decir sin miedo a equivocarnos que, en el caso de Lamborghini, la electrificación ha venido a sumar, y no a restar.

Resulta muy extraño presionar el botón de ‘Start’ de un Lamborghini y que no suceda nada. Que no te atrone el bramido de sus salidas de escape al despertar, que no veas como se dispara el cuentavueltas en ese primer latido del motor, o sentir en todo tu cuerpo las vibraciones en el ‘cold start’... En el Revuelto sólo te envuelve el silencio.