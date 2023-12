Aunque asistir a la competición fue la excusa perfecta, la verdadera razón de la prueba fue despedir de alguna manera al último V10 atmosférico de Lamborghini, ya que el sucesor del Huracán no montará este motor; al menos no sin apoyo eléctrico. Sabemos que será seguro un propulsor híbrido al estilo del Revuelto, pero la marca no nos confirmó si como apoyo a un V10 o a un V8 biturbo.