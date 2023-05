Renault recupera el nombre Rafale para su próximo buque insignia

Recurrir al pasado no es nuevo. Lo hemos visto con la resurrección de marcas -Mini, Abarth, Bugatti, Alpine, MG, o Lancia próximamente-, o modelos que ya fueron icónicos antes y que ahora lo vuelven a ser por su éxito comercial y miro a esos Fiat 500 o Mini resucitados con éxito a partir de esa imagen reconocida y que están hoy por encima de las marcas que los acogen a nivel reconocimiento por el gran público.

Luca de Meo, actual presidente de Renault, ha sido uno de sus más firmes creyentes en el retrodiseño -Fiat 500 y Abarth- y ahora va a explotar esta vía con los futuros Renault 4 y 5. Pero no son pocos los coches nuevos con guiños más discretos al pasado -se me viene a la cabeza ese pilar C del actual Peugeot 208 creado por Gilles Vidal y tomado del mítico 205-; incluso si voy al presente más reciente, si analizamos el futurista concept Lancia Pu+Ra HPE nos encontraremos con formas redondeadas de la berlina Aurelia de los ´50, el color verde azulado de los Flaminia de los ´60, las emblemáticas ópticas redondas traseras de los míticos Stratos, la luneta trasera del Beta HPE coupé...