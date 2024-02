Es un modelo altamente tecnológico, con un nivel de acabados a la altura de las firmas premium alemanas y una autonomía de 485 kilómetros. Le sobran los motivos, sobre el papel, para que su competencia no sean los modelos chinos low-cost sino alternativas como el Audi Q4 e-tron , Kia EV6, BYD Han , Hyundai Ioniq 5 y, como no, el Tesla Model Y.

La calidad percibida en su interior es superior a cualquier modelo chino, que no fabricado en china, que haya probado. Los materiales nobles se conjugan con una buena colocación de los elementos y el minimalismo extremo de no encontrar botonería en el panel central, un detalle que no me gusta tanto. El cuadro de instrumentación de 12,3 pulgadas nos recuerda a una tablet, tanto por su diseño como gráficos que conceden los datos necesarios.

La pantalla central de 15,6 pulgadas es la encargada de gestionar absolutamente todo, con una resolución Full HD de 1.920 x 1.080 píxeles y tecnología HDR para la sobreexposición de luz. La compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto es total, pero ha fallado durante nuestra prueba. En la consola encontramos 2 zonas de carga inalámbrica de 40 W y dos puertos (USB y USB-C).