Smart ya no es una marca de coches utilitarios perteneciente a Daimler. Ahora es una empresa participada por dos firmas al 50%: la china Geeley y la alemana Mercedes-Benz . La primera se encarga de crear el coche en su propio país: desde la plataforma hasta los motores, pasando por las baterías, mientras que de Mercedes depende en diseño y los estándares de calidad.

Lo primero que llama la atención del Smart #1 es su moderno diseño de formas minimalistas y redondeadas . Pese a su musculosa carrocería no luce ni una sola arista con detalles muy vistosos, como los cristales sin marco, las luces LED que recorren todo el frontal , las llantas de 19 pulgadas casi totalmente carenadas, los grandes pasos de ruedas que le dan un imponente aspecto en el lateral, el techo flotante o, de nuevo, unas luces LED que recorren todo el portón en la zaga.

Mención especial merece la gran pantalla central de 12’8 pulgadas con una interfaz claramente inspirada en el mundo del videojuego, y con un avatar en forma de zorro que nos servirá de puente para comunicarnos con el vehículo y pedirme mediante naturales comandos de voz aquello que deseemos: desde un destino de navegación, a que baje o suba la temperatura, o incluso que realice una llamada. Pero esta pantalla guarda otras muchísimas funciones como por ejemplo descargar juegos para distraernos mientras se cargan las baterías o estamos esperando a alguien en el vehículo. Tan completa es esta pantalla que aglutina absolutamente todas las funciones del vehículo, impidiendo que haya ni un solo botón analógico, lo que desde nuestro punto de vista es una gran desventaja desde el punto de vista de la practicidad.

Pero más allá de la increíble tecnología de este coche tanto en el apartado de infoentretenimiento como de seguridad y ayudas a la conducción, con todo lo necesario para ofrecer una completa y efectiva conducción semiautónoma de nivel 2 plus, lo que más nos sorprendió del Smart #1 fue su extraordinaria calidad general. En la presentación dijeron que estaba a la altura del Clase E de Mercedes, y si no lo está, lo cierto es que se le acerca muchísimo. Si alguien pensaba que por estar fabricado en china este coche sería como un low-cost, lo cierto es que no podía estar más equivocado. En este aspecto el Smart #1 es todo un Mercedes.