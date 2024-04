Toyota C-HR: doble ADN

No cabe duda de que el C-HR fue un adelantado a su tiempo. Un modelo en el que podíamos descubrir tres modelos en uno ya que, evidentemente era un SUV . Por otro lado, tenía un carácter coupé por su caída; y los más arriesgados, hasta veían reminiscencias de las ya denostadas berlinas .

En la parte trasera es en donde encontramos el ADN de este C-HR. Un portón inclinado, estilo coupé, que va sobre una nueva firma lumínica que se une de lado a lado, con el nombre del modelo en el medio, y que solamente se ilumina cuando el vehículo está parado, y nunca en movimiento, para no despistar a los demás conductores. Otro de las particularidades de esta segunda generación, es la posibilidad de contar con la opción de color bi-tono + , en donde al color de la carrocería y techo negro, se unen también las dos aletas traseras en color negro, logrando una combinación única, y exclusiva.

Pero no cabe duda que lo más importante es su motorización híbrida enchufable . El conjunto desarrolla una potencia total de 223 CV , con un 0-100 de 7,2 segundos. El motor térmico desarrolla 152 CV con un par de 190 Nm. Se incorpora un transeje híbrido de quinta generación, que actualiza los sistemas de lubrificación y refrigeración, permitiendo una mayor capacidad eléctrica en aceleraciones y, por lo tanto, mayor eficiencia en el consumo eléctrico. En modo eléctrico, el Toyota C-HR nos ofrece una autonomía en modo totalmente eléctrico de 66 kilómetros , que en ciudad podríamos ampliarlo un poco más. Autonomía más que suficiente para el uso promedio de una persona a diario.

Después de conocerlo un poco por dentro y por fuera, nos abrochamos el cinturón de seguridad y nos ponemos en marcha para hacer una ruta de unos doscientos kilómetros entre Ourense y Muxía . Un recorrido en donde se mezclaron, a partes iguales, tramos de autovía, y otros con carreteras más reviradas y, como no podía ser de otra forma en Galicia, con muchas subidas.

En primer lugar, he de reconocer que la posición del conductor y del copiloto son cómodas y amplias. A pesar de no llevar el modelo con el acabado más alto, el asiento se ajusta perfectamente a la espalda, con lo que es fácil hacer kilómetros. El C-HR incorpora dos pantallas, de 12,3 pulgadas, que recogen toda la información necesaria para la conducción.

Toyota es un fiel defensor de los cambios VTC, a pesar de que son muchos a los que no le gusta ese amplio lapso de tiempo en el cambio de marcha cuando rodamos por carreteras abiertas en las que al vehículo le pedimos un punto más. En este C-HR presentan una evolución y, la verdad, es que uno no recibe esa sensación extraña cuando nos metemos en autovía, y da la sensación de que ha dado un paso adelante. Eso sí, no ha pasado de la noche al día.