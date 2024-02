Cuando vi al Toyota C-HR de 2017 pensé: “Es demasiado arriesgado, no encajará”. A la vista está que me equivoqué, de modo que ahora llego con la lección aprendida. No solo eso, esta vez los diseñadores han conseguido que sus líneas afiladas, aristas y ángulos de corte de diamante me gusten. Seguramente el paquete deportivo tiene mucho que ver, con llantas negras de 19 pulgadas y carrocería bitono (200 euros).

Es un coche atractivo, moderno y aerodinámico, lo mires por donde lo mires, pero su zaga es mi parte favorita. La luneta inclinada cede mayor protagonismo al alerón superior de dos secciones, al tiempo que resalta la presencia de los grupos ópticos traseros completamente horizontales. La tecnología LED hace su magia al presentar un patrón de bienvenida que termina con su nombre iluminado en el centro: Toyota C-HR.