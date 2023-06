El Toyota CH-R llegó a España en 2017 , así que le tocaba una renovación completa en su segunda generación. Digo toca (y no necesita) porque su éxito sigue siendo notable a día de hoy, con un aumento en las ventas año tras año y casi 100.000 unidades matriculadas en España (17.000 en 2023) . La firma japonesa quiso dar un golpe de efecto con la primera generación de un SUV compacto alejado de la corriente monótona, atemporal y funcional del segmento. Una filosofía disconforme que mantienen en esta segunda hornada , pensada y desarrollada para los europeos, así que vamos a conocerlo.

La zaga es otro punto fuerte, con nuevos grupos ópticos que forman parte de la propia caída deportiva de la luneta y recuerdan a un segundo alerón. Este guiño a la deportividad es también un aspecto a valorar si el aparcamiento no es tu fuerte, me explico. Como sobresalen más que el propio paragolpes, serán los primeros en romper ante un impacto posterior y su reparación no será tan barata como el plástico de la carrocería. En resumen, muy bonito pero poco funcional.