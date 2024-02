El Peugeot 308 fue el encargado de mostrar la nueva identidad de marca en 2022, pero esa no ha sido la única carga histórica de esta berlina de tamaño medio. Con el lanzamiento del E-308, la firma del león arranca sin complejos su era electrificada, pero de manera coherente. De ahí que esta variante eléctrica sea la encargada de completar una gama con opciones térmicas (diésel y gasolina), híbridas e híbridas enchufables . Hemos viajado hasta Aranda de Duero para comprobar las ventajas y posibles desventajas de la propulsión cero emisiones.

Una de las innovaciones más relevantes, para la eficiencia, es la bomba de calor y la refrigeración líquida. Esta fórmula reduce bastante el consumo energético, pero son los modos de conducción los verdaderos culpables del ahorro (o no) de batería. Dispone de tres modos (Sport, Normal y Eco), además del ajuste B para una mayor retención en las frenadas regenerativas.

El modo más coherente para viajar es el Normal, que concede 136 CV de potencia y 250 Nm de par . Su confort de marcha es excepcional en ciudad, pero esta vez íbamos a centrarnos en el entorno más complicado para cualquier compacto eléctrico: las vías rápidas. Es precisamente esa calidad de rodadura lo que más nos ha sorprendido y no tanto sus 18,9 kWh/100 km de consumo , que si bien es un buen dato, depende mucho del estilo de conducción y la situación.

Desde la propia marca reconocen que los rangos homologados en ciclo WLTP, como son los 413 kilómetros del E-308, distan de la realidad. Tuvimos que cargarlos durante la comida tras completar cerca de 230 kilómetros o no habríamos podido llegar a Madrid , pese a volver por el tramo más corto de autopista. De modo que te quedas con un sabor agridulce. La solvencia del E-308 en curvas, su confort acústico del habitáculo y lo preciso de su dirección, son atributos que se quedan encerrados en un radio de actuación limitado por la falta de infraestructura en España (todavía).

Por ese motivo me gustaría destacar el trabajo de los fabricantes como Peugeot, que se han encargado de diseñar y desarrollar coches eléctricos realistas, prácticos y elegantes como el E-308. Con un tamaño de 4,36 metros de largo por 1,44 m de alto y 1,85 m de ancho, su diseño enamora pero también encaja. Lo hace por sus 2,67 metros de distancia entre ejes, que ofrece un espacio interior cómodo para cuatro adultos y 361 litros de capacidad de maletero para sus viajes.

No solo eso, su nuevo puesto de mandos sigue evolucionando el concepto del i-Cockpit hasta hacerlo funcional para cualquier conductor. Todavía me cuesta acostumbrarme, pero ya no tengo que renunciar a datos importantes del cuadro de instrumentación digital de 10 pulgadas y el acceso a la pantalla central, también de 10 pulgadas, es rápido. Además, los i-Toggles facilitan la actuación sobre algunos comandos de uso repetido como la climatización, el volumen o la navegación.