Hablar de coches diésel hoy en día es hacerlo de un combustible odiado, perseguido y castigado por las normativas ambientales, pero todavía tienen su lugar en el parque. Por mucho que hablemos de lo increíble del Mercedes-Benz EQS con 743 kilómetros de autonomía, o del Tesla Model S de hasta 652 kilómetros, los coches a gasóleo siguen siendo los más adecuados para el cliente que hace muchos kilómetros. Si a eso le sumas el confort de rodadura, la tecnología, seguridad y un maletero de 650 litros de capacidad, el Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI de 150 CV merece estar en la lista de posibles y te contamos el porqué.

Que los coches diésel son los mejores para viajar no es nada nuevo, se hicieron famosos por ello y acabaron por conquistar el mercado. De eso hace mucho y polémicas como el Dieselgate, además de la persecución política por las emisiones de partículas como el hollín y otros metales perjudiciales para la salud del ser humano, no han ayudado a su buena fama. La innovación no ha sido suficiente y pese a la incorporación de filtros de partículas y el AdBlue, la hoja de ruta de Europa ha eliminado al gasóleo del futuro de la movilidad.