La Volkswagen Driving Experience es el plan perfecto para cualquier amante del motor, ya que te ofrece la posibilidad de perfeccionar tu técnica al volante mientras te diviertes pilotando coches potentes en contextos increíbles. Y de todos sus programas, la ‘ R Ice Experience ’ en Laponia es la más exclusiva y completa, ya que no se me ocurre otra forma más estimulante, rápida y efectiva de mejorar a los mandos de un coche, que derrapando sobre un lago helado.

También nos acompañó en la experiencia el Volkswagen ID.5 GTX , con el que comprobamos que un eléctrico también puede ser súper divertido de conducir . No se mostró tan ágil y dinámico como el Golf R, pero nos sorprendió lo rápido que podía ir sobre hielo una vez te acostumbras a su mayor peso y a la brutal entrega de par inmediato que ofrece. Ya tuvimos la ocasión de probarlo anteriormente , pero esta nueva toma de contacto en condiciones extremas nos confirmó tanto la deportividad de la versión GTX, como la gran autonomía eléctrica que ofrece pese a que el frío es uno de los peores enemigos de las baterías.

Además, estás conectado en todo momento por ‘Walkie Talkie’ con los instructores y las asistencias, para pedir ayuda si cometes un error y te sales de la trazada. Enseguida viene un Touareg a rescatare y sacarte para que puedas seguir rodando lo antes posible. El diseño de la pista hace que los márgenes de seguridad sean extraordinarios , lo que invita a evolucionar sin miedo a sufrir un accidente de gravedad. Os podemos asegurar que todos los presentes fuimos muy muy rápido, y ninguno sufrió ni el más mínimo daño. Aunque no podemos decir lo mismo de los coches...

Ya sabíamos que el que Volkswagen Golf R era un coche potente y sumamente divertido de conducir; pero desconocíamos lo resistente que es. Rara era la vuelta al circuito del lago helado en la que no te comieses un talud de nieve por ir demasiado rápido, atropellases algunas bola de hielo, e incluso acabases estancado fuera del trazado. Es decir, que sometimos a los pobres coches a una tortura durante tres días. Y el resultado de todo ello fueron algunas rayas en la carrocería y, en el peor de los casos, alguna rejilla partida. Ni un fallo mecánico, ni una avería de gravedad, ni un parachoques suelto... Es increíble lo bien construido que está el Golf. No se me ocurre una forma mejor de comprobar la fiabilidad de un modelo y una marca.