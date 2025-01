10 errores que no debes cometer al camperizar tu furgoneta

La camperización de vehículos se ha puesto de moda, y muchas personas se aventuran a ello sin tener experiencia y prácticamente guiados por tutoriales de internet . Pero ojo, porque a la hora de camperizar no todo es tan sencillo como parece. Desde planificar el espacio hasta cumplir con la legislación , hay una serie de errores que muchos cometen y pueden acabar con grandes pérdidas económicas. Por ello aquí te dejamos una lista con los 10 errores más comunes a la hora de camperizar una furgoneta .

Lanzarse a modificar tu vehículo sin pensar es un gran error. Es imprescindible medir bien el espacio, dibujar un plano (aunque sea a mano) y tener claro qué necesitas. Piensa en lo básico: cama, cocina, almacenaje . Usa herramientas como SketchUp o, si lo prefieres, lápiz y papel. Pero no improvises.

Aunque a nadie le gustan los papeleos, y lo único que apetece una vez se acaba la camperización es irse de viaje, es esencial homologas todas las modificaciones, ya que si no tu camper no será legal y ‘suspenderá’ en la ITV. Habla con un ingeniero homologador antes de empezar y asegúrate de cumplir con la legislación vigente.

Como decíamos antes, un mal aislamiento se nota. Si no trabajas bien este aspecto, en verano tendrás un horno y en invierno una nevera. Y si no lo insonorizas , cada coche que pase a tu lado o cada ruido que del exterior, será un despertador. Invertir en materiales de calidad hará de tu camper un lugar confortable, que es a la postre lo que hará que te apetezca vivir en ella.

El sistema eléctrico es delicado. Si no sabes lo que haces, lo mejor es contratar a un profesional. Calcula tus necesidades energéticas (según los dispositivos que quieras usar) y no te la juegues. Los cortocircuitos no son buenos compañeros de viaje.