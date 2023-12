Si estás en el proceso de sacarte el carnet de conducir o piensas comenzar pronto, seguro que te habrán dado muchos consejos y recomendaciones sobre lo que debes hacer y lo que no, sobre todo en el examen práctico. No obstante, es posible que no te hayan advertido de las preguntas que puede hacerte el examinador antes o después del examen. A continuación te contamos las más repetidas.