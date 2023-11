La multa que te puede poner la Guardia Civil por no saber utilizar tus luces antiniebla

Con la llegada de las lluvias y el invierno , la Guardia Civil ha lanzado recomendaciones para llevar a cabo una conducción segura , pero también ha querido hacer un recordatorio acerca de cómo debes llevar las luces antiniebla de tu coche si no quieres ser sancionado .

Además, llevar las luces de tu coche fundidas o sin funcionar correctamente no es solo peligroso de cara a la conducción, sino también de cara a tu bolsillo . Según lo que establece la Ley de Seguridad Vial los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol deben llevar encendido el alumbrado que corresponda , sin excepciones.

En caso de que tus luces no funcionen como deberían o que acaben de fundirse , la Guardia Civil podría multarte si detiene tu vehículo. Aunque no conlleva pérdida de puntos , son 200 euros los que tendrías que pagar, por lo que es recomendable que con la llegada del invierno le eches un vistazo a las luces del coche para revisar que funcionan como deben .

Las luces antiniebla suelen utilizarse en ocasiones en las que la visibilidad es muy baja, pero no necesariamente han de utilizarse únicamente cuando hay niebla, sino que también puedes encenderlas en otras condiciones.

No obstante, debes tener cuidado con estas luces, porque no llevarlas puestas cuando es necesario y viceversa puede hacer que te pongan una multa de 200 euros, aunque no pierdas puntos. Con esta tabla de la Guardia Civil sabrás cuándo tienes que llevarlas: