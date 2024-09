En el día de ayer, José Luis Martínez-Almeida anunció que se ponía punto y final a la historia de los patines eléctricos de alquiler en la capital. Por ello, ya se han iniciado los procedimientos para revocar las autorizaciones que se les dio.

Además, no solo es que se revoquen esas autorizaciones a las diferentes empresas en Madrid, sino que también se ha anunciado que no se volverán a conceder a empresas de este sector. Según explicó Almeida, este mercado no ha sido capaz de atender a las necesidades impuestas por el ayuntamiento, principalmente, para la seguridad de los ciudadanos.