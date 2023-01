Dependiendo de la pegatina que tenga cada coche, podrá entrar a las ZBE libremente o con una serie de restricciones que, de incumplirse, pueden acarrear una multa de 200 euros . Este es el caso de los coches con etiqueta B y C . Mientras que los vehículos con las etiquetas Eco y Cero de la DGT, podrán moverse sin restricciones por las ZBE de las ciudades.

Tipos de distintivo ambiental de la DGT obligatorio para 2023

Una vez te llegue a casa la etiqueta de la DGT para tu coche, deberás pegarla en el ángulo inferior derecho del parabrisas. En el caso de motocicletas, en cualquier sitio visible. Lo cierto es que no estás obligado a llevar el distintivo medioambiental en el vehículo, ya que su colocación es voluntaria. Pero dado que la utilidad del distintivo es que los agentes puedan discriminar fácilmente los vehículos más ecológicos de un vistazo, si no lo llevas visible es imposible que lo hagan, por lo tanto aunque tu coche cumpla con los requisitos, no vas a poder beneficiarte de las ventajas que conllevan las etiquetas medioambientales de la DGT.

Por cierto, aquí te mostramos los coches con etiqueta ECO más baratos para acceder a las ZBE, por si quieres olvidarte de multas y restricciones sin gastar mucho dinero.