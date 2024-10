El verano hace tiempo que nos dejó atrás y ya no volverá, al menos, hasta el año que viene. Por ello, con la entrada del otoño empiezan las primeras semanas de tiempo cambiante e intensas lluvias, por lo que es importante estar preparado.

Las inclemencias del tiempo es uno de los mayores enemigos de cualquier conductor. Si no tomas las suficientes precauciones podrías arriesgarte mucho a tener un accidente. No obstante, también es importante comentar que no todo es tener tu coche bien revisado, sino que conducir con calma y paciencia será otro gran aliado.