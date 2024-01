Como te decíamos antes, la DGT prohibirá circular en la vía pública a los VMP que no cuenten con certificado de homologación desde 2027 , pero el próximo 22 de enero de 2024 ya empezarán las medidas, con la comercialización única y obligatoria de patinetes que estén homologados.

Aunque los componentes de estos vehículos son mucho más sencillos -y baratos- que los de un coche, esto no significa que no se tenga que realizar un mantenimiento periódico y que en invierno algunas piezas vayan a sufrir más de lo debido si no lo preparamos adecuadamente. Estas son las principales cosas a las que deberías echarles un ojo: