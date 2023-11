Las rotondas o glorietas son uno de los puntos más conflictivos dentro de las vías de circulación españolas, ya que muchos conductores parecen no tener claro cómo se debe circular en ellas o no respetan la normativa como se debería .

La DGT suele realizar campañas a menudo para asegurarse de que los conductores cumplen con la normativa. Las campañas más comunes suelen ser las de vigilancia de velocidad, uso del cinturón o incluso de alcohol y drogas, pero existen otras muchas. El objetivo es mantener la seguridad de todos los conductores pero también de los peatones, quienes están desprotegidos en vías interurbanas.

A pesar de sus numerosas campañas, la DGT aún encuentra muchos casos de conductores que no respetan la normativa, no solo en carreteras de alta velocidad como las autopistas sino también en las ciudades. Un claro ejemplo de ello son las glorietas, donde muchos conductores no respetan la prioridad de los demás y se limitan a circular como les conviene.