No obstante, el ABS no te salvará de todos los imprevistos que puedas encontrarte en la carretera, por lo que deberías saber cómo frenar tu moto correctamente sin la necesidad de utilizar este tipo de sistemas. Además, algunas motocicletas anteriores a 2017 no equipan este sistema antibloqueo y sus conductores deben apañarse como pueden para detener el vehículo.

Aunque no tengas una moto propia, es probable que si tienes el carnet de conducir hayas cogido en alguna ocasión motocicletas de pequeña cilindrada, en las que (en caso de no tener marchas) habrás notado que frenan igual que una bicicleta con los frenos de su manillar. No obstante, recuerda que en este tipo de motos el freno trasero es el izquierdo y el delantero el derecho (al contrario que en la bici).

En las motos que cuentan con marchas, el freno trasero sin embargo no lo encontrarás en el puño izquierdo (donde está en su lugar el embrague) sino que lo tendrás en tu pie derecho. Muchos motoristas no utilizan demasiado este freno debido a que no posee la misma fuerza que el delantero, pero esto no significa que no sea importante. Usándolo no sólo conseguirás que la motocicleta se detenga antes, sino que quitarás presión al freno delantero de tu moto, haciendo que sufra menos y dure más tiempo.