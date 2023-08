Por si todo esto no fuera suficiente, existe otro mecanismo con el que la DGT se asegura de que los conductores cumplan las normas de la vía. Se trata del helicóptero Pegasus , que vigila el tráfico desde el aire e incluso puede llegar a multarte si excedes los límites de velocidad o cometes alguna infracción mientras conduces.

Seguro que más de una vez mientras conducías has visto un helicóptero suspendido en el aire justo encima de la carretera . Si fuiste capaz de distinguir sus colores y estos eran el amarillo y el azul, se trataba del famoso Pegasus de la DGT . Estos helicópteros vigilan el estado de las carreteras y velan por la seguridad de los conductores, sobre todo en aquellas épocas del año en que más afluencia de tráfico hay.

Aunque estos helicópteros siempre generan un poco de “miedo” en los conductores cuando aparecen en el cielo, existen algunas debilidades del Pegasus que seguramente te dejen más tranquilo. Para empezar, el helicóptero de la DGT sólo vuela en la península, por lo que las Islas Canarias y Baleares no tienen de qué preocuparse.

Por otro lado, y aunque el Pegasus pueda circular mucho más rápido que un coche, su autonomía es limitada (700 kilómetros), por lo que no podrá alejarse demasiado de la base de la que despegado. Por último, debes saber que el Pegasus no multa de noche, ya que no cuenta con un sistema de visión infrarroja.