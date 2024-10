Por ello, lavar tu coche se convierte en una necesidad básica de los dueños de coches. Dentro de esto, cada persona es un mundo y hay quienes no les gusta ver su coche con ni una sola mancha y otros que lo hacen cuando creen que conviene. Así pues, un usuario de las redes sociales ha publicado un ‘truco’ con el que lavar tu coche con solo un euro .

Tener el coche sucio no es plato de buen gusto para nadie. A cualquier conductor le gusta ver su coche reluciente como si pareciera nuevo. Además, tenerlo sucio puede suponer multas , porque si las ventanas están sucias la DGT estipula que tenemos poca visibilidad.

No obstante, es muy recomendable que mantengas una distancia adecuada con el coche , porque la manguera sale a tanta presión que podría estropear la pintura y usar mejor una esponja suave que lleves desde casa. Así pues, si algún día no tienes mucho más dinero y quieres lavar tu coche, este truco podría sacarte de un apuro .

De esta forma, el usuario de redes ha publicado un truco para hacerlo por un único euro . La realidad es que no hay mucho misterio: metes el euro, pones el programa y te das mucha prisa para lavarlo con el tiempo que te dan . Por ello, es más un truco para emergencias o para esas situaciones en las que solo tienes un euro o pocas monedas.

No es una pregunta fácil de responder, ya que ambas opciones tienen unos pros y contras muy claros. Como hemos visto, en los autolavados puedes escoger la opción de lavar con la manguera y con más o menos poco dinero. Sin embargo, algunas estaciones no tienen los materiales en condiciones óptimas y pueden estropear tu coche.

En cambio, lavar el coche a mano permite que trates con más mimo y cuidado tu coche. Además, todos los productos que utilices los escoges tú, así que puedes limpiarlo de forma económica. Tampoco estarás marcado por un cronómetro, por lo que podrás tomarte el tiempo que quieras para lavar tu coche.

No obstante, no es una respuesta de sí o no. Cada una tiene sus cosas buenas y malas, todo dependerá de tus preferencias. Habrá momentos en los que te vendrá mejor ir al autolavado y otros, en cambio, en que preferirás hacerlo por tu cuenta.