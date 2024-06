Muchas veces lo sencillo es lo más efectivo y los ladrones lo saben. Por ello, uno de los trucos más extendidos es el de moneda en la puerta. Simplemente, mientras el conductor aparca el vehículo en la plaza, el ladrón coloca una llave en alguna manilla de las puertas, lo cual impide que esta se cierre.

Así pues, mientras el conductor se baja y cierra tranquilamente el coche, lo que no sabe es que este mecanismo se ha detenido por esa moneda en la puerta. En este instante el atracador aprovecha para ingresar al vehículo, ya que como el coche no se ha cerrado correctamente la alarma no sonará.