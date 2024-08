Es una pregunta muy común entre todos los moteros, ya que no es tan intuitivo como en un coche. Al fin y al cabo, el habitáculo de un coche es más grande y permite viajes más cómodos para los perros o mascotas.

La realidad es que en las leyes de tráfico no figura que sea ilegal llevar perros en la moto. No obstante, al igual que en los coches, no puedes llevar a tu mascota como quieras, sino que existen normas específicas.