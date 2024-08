Seguro que alguna vez te has preguntado cuanto dinero puedes llevar como mucho en el coche . No son pocas las noticias de personas que la Policía detiene por portar más dinero en efectivo del que debería . Por ejemplo, en Andorra es algo habitual que cuando salen del territorio los agentes se aseguren de cuanto dinero hay dentro del vehículo.

Es importante destacar que según las leyes anti blanqueo de España no se permite circular con cualquier cantidad de dinero en efectivo. Por ello, se recoge en la ley que la cantidad máxima para portar en el vehículo es de 100.000 euros . No obstante, si vas a viajar fuera de las fronteras nacionales, la cantidad se reduce hasta los 10.000 euros .

Es importante destacar que no está prohibido circular con más de 100.000 euros , es decir, no hay una cantidad máxima estipulada. En el caso de que viajes con más dinero que esta cifra lo que se exige es un certificado que demuestre de donde viene ese dinero y cual será el destinatario.

En el caso de incumplir esta normativa las sanciones pueden ir desde los 600 euros hasta, incluso, pagar el doble de la cantidad que los agentes han encontrado en el coche. Por ello, es mejor no jugársela y si quieres llevar mucho dinero en efectivo hazlo sabiendo que en España no pueden superar los 100.000 euros, a no ser que tengas el certificado.