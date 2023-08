El permiso AM permite conducir ciclomotores hasta 50 cc de dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros. La edad mínima para obtenerlo es de 15 años cumplidos y requiere de un examen en pista específico, donde el examinado deberá enfrentarse a dos maniobras distintas: circular sobre una franja de anchura limitada y, a continuación, circular en zigzag entre cinco jalones a una velocidad reducida.

Dentro de la categoría AM existe el permiso AM Limitado, que permite la conducción de triciclos y cuadriciclos ligeros (hasta 50 cc), pero prohíbe la conducción de ciclomotores. La edad mínima es la misma que en el carnet AM, sin embargo, el examen de maniobras cambia. En el examen AM Limitado, el usuario debe enfrentarse a dos pruebas: maniobras de cambio de sentido de la marcha y maniobras de estacionamiento en línea (en tres movimientos) y salida con un máximo de tres movimientos.