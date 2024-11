Por lo tanto, es preciso comentar las diferencias que existen entre todas las normativas y qué aspectos se revisan en cada una de ellas. No obstante, antes de pasar una a una, para que tu vehículo obtenga la etiqueta C se puede dar en turismos o comerciales ligeros de gasolina que cumplan las normativas Euro IV, V y VI y en los diésel solo puede ser bajo la Euro VI .

Como decíamos, el año de matriculación es importante, pero no es lo que realmente define qué etiqueta de la DGT debe llevar tu vehículo . Puede suceder que haya sido matriculado antes de enero de 2006, pero si cumple con alguna de esas normativas le corresponde la etiqueta C y no la B.

Por lo tanto, si tu turismo o comercial ligero de gasolina está matriculado antes de enero de 2006 pero cumple con estas limitaciones, no es etiqueta B sino C , ya que entra dentro de las obligaciones de la Euro IV. Sin embargo, los diésel solo pueden cumplir con la Euro VI para cambiar su distintivo.

Con todo esto, ya sabes qué límites tienen los diésel y gasolina en cada una de las normativas europeas. Por ello, si tu coche cumple con alguna de ellas no dudes en pedir tu cambio de etiqueta B por la C, ya que sería el distintivo que de verdad le corresponde y el trámite no es muy complejo. No obstante, debes tener en cuenta qué tipo de vehículos tienes, ya que los turismos o comerciales ligeros diésel sólo la pueden obtener si son Euro VI, pero los de gasolina pueden desde la IV en adelante.