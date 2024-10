Si seguimos en aquellos años, el ingeniero Ralph Teetor inventó el control de crucero uno de esos ADAS que son indispensables en nuestros coches. Era ciego y junto a su chófer revolucionó la industria al permitir que un sistema te mantuviera a una velocidad constante. No obstante, es una idea que ya se manejó durante el año 1788 en los barcos de vapor.

No obstante, no nos quedamos aquí, ya que con el paso de los años fueron llegando más y más ideas . Concretamente, en los 50 aparecieron muchos ADAS que, seguramente, pensabas que eran mucho más actuales y modernos . Por ejemplo, en el año 1952 se creó la primera dirección asistida, la cual permitía aparcar con un único dedo.

No podemos obviar que en el año 1956 nació el concepto de implementar una cámara trasera en el coche para tener mejor visión. En efecto, durante aquellos años ya se quería incluir una cámara trasera, algo que hoy en día es obligatorio en la gran mayoría de coches.

Pese a que muchos de estos sistemas no fueron actualizados y mejorados hasta no hace muchos años, la realidad es que hace más de 80 años ya se tenían en la mente de muchos. De hecho, hubo bastantes ADAS que fueron descartados o no se patentaron de verdad, pero la idea estaba ahí.

Por lo tanto, todos estos avances son el ejemplo perfecto de que hace bastante tiempo tuvieron sus primeros prototipos. En otras palabras, si los coches incluyen tanta tecnología es, precisamente, porque en el pasado hubo muchas personas que pusieron las primeras piedras sobre el camino.