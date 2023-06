Cómo instalar un punto de recarga para el coche en casa

No tiene sentido comprar un coche eléctrico si no vas a instalar un cargador en casa. Así de claro. En todo caso podrías recargarlo en el trabajo, pero si dependes de cargadores públicos, mejor olvídate de un BEV. Éstos suelen ser de carga rápida, lo que acabará pasando factura a la salud de las baterías y, lo más importante, no te beneficiarás de la tarifa valle del hogar, por lo que con las caras cargas públicas, difícilmente amortizarás la compra de un vehículo eléctrico.

Por eso, vamos a decirte lo que debes tener en cuenta a la hora de instalar un punto de recarga para coche eléctrico en casa.