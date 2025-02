¿Cómo quitar la pegatina de la ITV sin dañar el cristal y sin que queden restos? Estos son algunos trucos

Por ello, existen una serie de trucos con los que podrás quitar la pegatina de la ITV de forma sencilla . Además, son trucos que no solo sirven para este distintivo, sino que con las etiquetas de la DGT también te servirán, ya que puedes cambiar tu B por una C con un procedimiento .

Tampoco es necesario que esté a una temperatura altísima, con un poco de calor será suficiente. Después, con que uses una tarjeta o algún elemento que sea firme y no raye el cristal habrás terminado de quitar la pegatina de la ITV sin demasiadas complicaciones.

Si la idea del secador no te ha convencido mucho también puedes optar por usar un paño humedecido , el cual, si es de microfibra mejor, como indican desde Norauto . No obstante, la clave de este truco es que el paño esté bastante mojado para que sea más sencillo quitarla.

Es cierto que realizando estos trucos quitarás la pegatina sin mucho problema. Sin embargo, si el distintivo lleva en tu luna desde hace unos pocos años es muy probable que cuando la retires se queden restos de pegamento o manchas. Así pues, con un papel o gasa empapados de quitaesmaltes sería suficiente para retirar ese adhesivo sobrante, aunque también puedes usar alcohol.