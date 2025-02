Así pues, hay muchos que aprovechan todo el espacio posible para aparcar hasta dos vehículos . Seguro que en más de un garaje has visto una plaza ocupada por un coche y una moto. Ahora bien, no muchos conocen la normativa y es posible que lo hagan sin saber hasta qué punto es legal.

La primera cuestión tiene fácil respuesta, ya que la normativa que regula los aparcamientos en las comunidades de vecinos y demás plazas es la Ley de Propiedad Horizontal. En este sentido, la norma no estipula en ningún momento que esté totalmente prohibido aparcar dos o más vehículos en una plaza de garaje.

Es decir, si la normativa de la comunidad no pone concretamente que esto no se pueda hacer, no habrá ningún problema. Por lo tanto, lo más importante es informarse de las normas de convivencia en tu comunidad de vecinos para estar totalmente seguro.

De hecho, esta Ley de Propiedad Horizontal también recoge la posibilidad de usar tu plaza de garaje como un almacén o trastero. Del mismo modo, es algo que debe recoger la comunidad, por lo que si en las normas no aparece puedes usarla también como trastero.