Existen algunas señales que, a pesar de su importancia, muchas veces no son respetadas por los conductores y el caso de la señal damero es uno ellos. Debes saber que si te encuentras esta señal en el suelo y no la respetas la multa a la que te enfrentas es de 200 euros.

Sin embargo, también has de tener en cuenta que la DGT realiza campañas intensivas de vigilancia por tu propia seguridad en las que se suele revisar principalmente el correcto uso del cinturón , la utilización del teléfono móvil mientras conduces y el consumo de alcohol y otras sustancias cuando coges tu vehículo.

El o bjetivo de la DGT con estas señales es básicamente hacer que los desplazamientos sean más eficientes y seguros en las carreteras. Aquí te contamos cuáles son los cambios de los que debes estar prevenido y las señales que deberás conocer para no recibir ninguna posible sanción.

Aunque no se trate de una señal nueva, está empezando a cobrar importancia en ciudades como Barcelona, donde aquellos que no la respetan están comenzando a recibir multas. Hablamos de la señal damero (cuyo nombre viene del tablero del juego de las damas) y que tendrás que conocer para no ser multado.

Se trata de unos cuadros pintados en el suelo que obligan a los ciclistas a reducir su velocidad y pasar con precaución ante la presencia de peatones, a los que deberán ceder el paso por su preferencia. En caso de no respetar estas señales, la multa a la que puedes enfrentarte es de 200 euros.

Este tipo de señales no son nuevas en nuestro país pero están introduciéndose algunas modificaciones como los llamados “dientes de dragón” que tienen una función similar a la señal damero y que tendrás que vigilar cuando circules con tu coche.