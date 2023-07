En un país como España, donde la edad media de los vehículos es de unos 14 años, es normal encontrarnos con muchos conductores cuyos coches no cuentan con ninguna pegatina que les autorice a conducir en este tipo de zonas.

Si es tu caso, has de saber que este verano, en aquellas zonas en las que se encuentre una señal de ZBE, no podrás entrar a menos que tu vehículo cuente con una pegatina Zero o Eco, por lo que en caso de no ser así, deberás encontrar otra alternativa si no quieres ser sancionado con una multa de 200 euros.