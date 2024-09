La realidad es que es sorprendente como este semáforo, una vez que se pone en verde, apenas te da tiempo a pestañear y ya se pone en ámbar. Esto es algo que, obviamente, supone un tiempo para pasar muy insuficiente que enloquece a cualquier conductor.

Además, es muy probable que haya provocado más de una situación peligrosa, tanto para los peatones como para otros coches. Tampoco se debe obviar que este mal funcionamiento genera retenciones, ya que en tan poco tiempo apenas pasarán unos pocos coches.

Para los agentes de tráfico debe ser toda una mina de oro, porque no será raro que más de uno se lo salte por lo poco que tarda en cambiar. Las opiniones más extendidas es que este semáforo está estropeado o tenga un fallo de funcionamiento. No obstante, desde el Ayuntamiento de Cuenca todavía no se ha pronunciado, así esto solo es una hipótesis.