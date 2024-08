La Dirección General de Tráfico ha desmentido este hecho en muchas ocasiones, asegurando que los agentes de la Guardia Civil no tienen más incentivos por poner multas. Así mismo, el propio Pere Navarro destacó que esos rumores no son ciertos y que no hay interés en empapelar a la gente.

Por lo tanto, según las fuentes oficiales se trata de una leyenda urbana y los agentes de tráfico no perciben comisiones por poner multas. De hecho, la DGT cuenta con un presupuesto y da igual si se ingresa más o menos, todos los funcionarios cobran lo mismo al final del mes, confirma Pere Navarro.