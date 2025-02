No es un Ferrari, pero cuesta lo mismo que uno nuevo. Una exclusiva mesa de diseño, creada a partir de un auténtico motor de Ferrari, se convirtió en el trofeo de una feroz puja. RM Sotheby’s puso la quinta marcha para subastar esta joya del mobiliario, donde la velocidad y la elegancia se fusionan en una sola pieza.

Una idea que no es del todo original, porque desde la Fórmula 1 ya se habían hecho unas mesas de noche creadas con llantas reales de coches de la F1. Sin embargo, esta mesa no tiene nada que ver con esto y es una pieza realmente particular.