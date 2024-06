El hidrógeno es un gas ligero e incoloro que, cuando se utiliza como combustible, puede generar energía de manera eficiente y limpia. Los vehículos que lo utilizan tienen celdas de combustible que combinan el hidrógeno con el oxígeno del aire para producir electricidad.

Este proceso no sólo es eficiente, sino que su único subproducto es el agua, lo cual le convierte en una alternativa libre de emisiones contaminantes. No obstante, pese a su gran afluencia es un combustible difícil de obtener, ya que no es posible encontrarlo en la naturaleza de forma aislada.

Por otra parte, los vehículos que funcionan con gasolina o diésel emiten dióxido de carbono y muchos otros contaminantes. Además, durante su fabricación también se produce una huella de carbono muy alta, por lo que el hidrógeno juega un papel importante en las energías renovables.