Por ello, que ahora apuesten por Out Run tiene bastante sentido. Además, la película contará con Michael Bay como director y con Sydney Sweeney en la producción, lo cual es una verdadera apuesta de Hollywood para la adaptación del videojuego . Lo que todo fan espera de esta producción es que el legendario Ferrari Testarossa Spider se mantenga, ya que dentro de Out Run lo más icónico es el coche y sus escenarios.

El videojuego en cuestión es Out Run y fue revolucionario en cuanto a la simulación y experiencia de la conducción . Uno de los coches que más representa la cultura ochentera ha sido siempre el Ferrari Testarossa, el cual era casi un protagonista más de Miami Vice , al igual que en Out Run.

La película aún está en fase de preproducción , como indica el medio Deadline , aunque es Universal Pictures la que está detrás de todo el proyecto. Por ello, ni la historia ni el guion están nada claros a estas alturas y, de hecho, Out Run no es, precisamente, un videojuego que destaque por tener una historia rica y amplia.

En este sentido, la nostalgia jugará un papel clave, ya que Out Run es uno de los estandartes de SEGA, incluso en la actualidad. Redefinió lo que era una experiencia de simulación de conducción e innovó con su elección de caminos y finales alternativos, dependiendo de qué caminos escogieras. No solo ha sido relevante en el mundo de los videojuegos, sino que el sector automovilístico también le debe mucho a Out Run.

Poco a poco se irán sabiendo más detalles de la película, pero nunca está mal revivir viejos clásicos ochentero. Menos aún si los coches son los protagonistas, por lo que el icónico Ferrari Testarossa Spider podría volver a la gran pantalla de la mano de Michael Bay.