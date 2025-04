Los coches y los videojuegos han ido siempre de la mano, no por nada existen sagas legendarias como Need For Speed o Gran Turismo. Ambos mundos siempre se han entendido a la perfección, pero ahora Volkswagen ha creado una simbiosis perfecta trayendo al icónico Pac-Man a muchos de sus modelos.

El legendario videojuego arcade de Bandai Namco marcó una época en la cultura pop y de los 80. Es de esos personajes que, da igual la edad que tengas, todos le reconocen. Si eres un poco ‘old school’ lo conocerás como el ‘comecocos’, pero ahora el personaje dará un nuevo salto a las pantallas de la marca alemana.