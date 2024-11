Desde los primeros píxeles hasta las experiencias de simulación hiperrealista, los videojuegos de coches han llevado la emoción de la velocidad a millones de jugadores alrededor del mundo. En este recorrido, algunos títulos no solo marcaron tendencias, sino que definieron la forma en que entendemos las carreras virtuales .

Es uno de esos clásicos que no pasan de moda en absoluto. Producido por SEGA, fue el símbolo de la conducción arcade durante los años 80 y 90. Los jóvenes de aquella época disfrutaron en los míticos arcade de un videojuego encantador que desprendía velocidad en cada pixel.

Si te gustan los coches y los videojuegos es imposible que no conozcas esta saga. Es más, si solo eres amantes de uno de los dos sectores es probable que igualmente hayas oído hablar de él . Un título que tiene hasta 25 juegos lanzados , lo cual es prueba suficiente de su impacto en la cultura del motor y lo virtual.

De todos los juegos lanzados, quizás el que más fama ha tenido fue el ‘Most Wanted’, el más vendido de toda la saga. Fue un juego que combinaba muchos de los mejores aspectos de la franquicia, al tener persecuciones policiales, vencer hasta 15 jefes y cumplir requisitos en cada uno de ellos. En definitiva, hablamos de un videojuego que llevó el género de las carreras y coches a un nivel superlativo. En sí mismo Need for Speed marcó a toda una generación y lo sigue haciendo, por lo que no es fácil quedarse con un único título.