El aire acondicionado en el coche es un elemento imprescindible durante el verano, especialmente cuando las temperaturas superan los 30 grados. Aunque muchos conductores lo desconocen, este sistema también requiere de cierto mantenimiento para funcionar correctamente. De hecho, hace unos días te detallamos los motivos que podían hacer que el aire acondicionado del coche no enfriase como el primer día, y algunos de ellos estaban relacionados precisamente con la falta de cuidado.

Sin embargo, en este artículo no vamos a hablar de averías en el funcionamiento del aire acondicionado, sino que nos vamos a centrar en su olor. ¿Alguna vez has encendido el aire y has notado un olor desagradable? Pues quédate porque a continuación te contamos a qué se debe y cómo solucionarlo.