Uno de los ejemplos de la DGT en su revista es un caso bastante más común de lo que parece . Según los datos, el 25% de los fallecidos en siniestros viales no tenían puesto el cinturón de seguridad . De hecho, entre las infracciones, no llevar puesto este elemento es la quinta más común.

Es uno de los elementos que más vidas salva y muy pocos han demostrado hacerlo mejor que los cinturones de seguridad. Desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) , se asegura que no usarlo es uno de los principales factores de riesgo de muerte en accidentes de tráfico. Se trata de algo obligatorio, porque si no lo llevas abrochado la infracción es de 200 euros .

No obstante, la historia no acaba aquí, porque el protagonista no se incorpora a la izquierda para girar, sino para adelantar. Esto es otra infracción, ya que la línea continua especifica que no está permitido y es de uso exclusivo para realizar el giro.

Por último, cuando se incorpora de nuevo al carril se salta la línea continua, otra vez, además de un stop dibujado en el suelo. Por lo tanto, estamos hablando de una conducción temeraria, por haber puesto en peligro a otros conductores de la carretera. La DGT finaliza avisando que el 70% de los siniestros viales se producen en vías convencionales.